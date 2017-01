Mouscron: le MaMa's Coffee, un rêve qui se réalise

Derrière le MaMa’s Coffee, un bar à café fraîchement installé dans le bas de la rue des Moulins, se cachent Maureen et Marie. Les deux amies ont su croire en leur projet.

Un bar à café, premier du genre dans la cité des Hurlus, vient d’ouvrir ses portes à l’aube de cette nouvelle année. Dans MaMa’s Coffee, entendez les deux premières lettres des prénoms de Maureen Kroothoep et Marie Allaert. Le concept du MaMa’s Coffee trouve son origine outre-Atlantique. « Je suis hôtesse de l’air, explique Maureen. Aux USA, les bars à café sont nombreux. Je suis une grande consommatrice de cafés aromatisés. À Mouscron, aucun lieu de ce type n’existait ».

Un beau jour de novembre, Maureen circule dans le centre-ville. Elle y découvre le nouveau parking métropole et en vis-à-vis, cette petite cellule de la rue des Moulins à louer. L’endroit accueillait auparavant un magasin de seconde main. « C’était là ! C’est le lieu qui a créé l’occasion et non l’inverse ! ».

