Comines: administration et bibliothèque momentanément fermées

L’administration communale de Comines-Warneton tient à vous informer que ses services seront exceptionnellement fermés à la population ce vendredi 6 janvier 2017, à partir de 10h30.

Elle profite également de l’occasion pour vous signaler qu’il n’y aura pas de permanence ce samedi 7 janvier, au cours de la matinée.

Et il n’y aura pas que l’administration communale qui va fermer momentanément ses portes ces jours-ci. La bibliothèque, la médiathèque et la ludothèque de Comines seront également fermées au public, et cela pour cause de travaux, à partir du jeudi 12 janvier 2017 et jusqu’au mardi 17 janvier 2017.

Le centre de lecture public établi dans la rue de la Procession, à Comines, restera néanmoins accessible par téléphone pendant toute la durée des travaux.

Et ne vous inquiétez pas si vous deviez ramener un bouquin ou un jeu ces jours-là, les documents prêtés arrivant à échéance pendant cette période seront automatiquement prolongés d’une semaine.

Les différents dépôts resteront quant à eux ouverts à leurs heures habituelles.