Les députés bientôt rémunérés selon leur présence à la Chambre? le projet a été présenté par les socialistes

Les groupes PS et sp.a de la Chambre ont déposé une proposition de modification du règlement de la Chambre afin de lier l’indemnité des parlementaires à leur présence en commission et en séance plénière.

« Un vent de renouveau se fait sentir, dans lequel les discussions sur la bonne gouvernance sont fréquentes et où la question de la limitation du cumul des mandats est souvent posée. Durant ces périodes de rigueur économique, qui imposent à nos citoyens de faire des efforts pour protéger notre État, ce même État se montre exigeant à l’égard de notre population. Il importe, dès lors, que la Chambre des représentants montre l’exemple et que chacun s’engage à être plus rigoureux et à assurer l’efficacité du système », écrivent les députés André Frédéric (PS) et Karin Temmerman (sp.a).

Il est arrivé ces derniers mois que des séances de commission soient chamboulées par l’absence de certains parlementaires, qui rendent impossible, par exemple, la discussion ou le vote d’un texte de loi.

La proposition socialiste s’inspire des exemples wallon et bruxellois, et veut sanctionner les députés qui seraient absents des commissions dont ils sont membres sans motif valable ou sans avoir veillé à être remplacés.

L’indemnité parlementaire serait dès lors due à 100 % si le député est présent au minimum à 80 % des séances de commission dont il est membre effectif, la présence étant considérée au moment des votes inscrits à l’ordre du jour. L’indemnité serait rabotée de 10 % si le député passe en dessous de ce seuil, de 30 % en cas de présence à moins de 70 % des votes et de 60 % en cas de présence inférieure à 50 % des votes. La disposition s’appliquerait également pour les séances plénières. Des exceptions sont prévues en cas de maladie, congé de maternité ou de paternité ou encore de participation à des réunions internationales, ou en cas de départ pour éviter de devoir assurer le quorum car la majorité ne serait pas en nombre.