Le retour de Vincent Kompany: "Il s'entraîne de nouveau", a annoncé Pep Guardiola

Le retour de Vincent Kompany semble proche. Le capitaine de Manchester City a repris les entraînements. Le match de 1/32e de finale de la Coupe d’Angleterre à West Ham, vendredi soir (20h55), arrive toutefois encore trop tôt pour le capitaine des Citizens a révélé le manager espagnol Pep Guardiola, jeudi.

« Kompany s’entraîne de nouveau mais n’est pas prêt pour jouer demain », a précisé le Catalan.

Vincent Kompany s’était blessé le 19 novembre après avoir heurté son gardien Claudio Bravo lors du match de championnat à Crystal Palace (victoire 1-2). Quelques jours plus tard, Man City révéla la blessure au genou du défenseur central de 30 ans. Son absence avait alors été estimée entre 4 et 6 semaines.

