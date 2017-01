Comines: initiez-vous au stretching postural

Ce vendredi 6 janvier, tout d’abord, puis les vendredis 3 mars et 7 avril, en effet, la MJC de Comines-Warneton va vous proposer de goûter à des séances... de stretching postural !

On imagine aisément le regard interrogateur qui apparaît à l’instant sur votre visage. Car la discipline est loin d’être connue. Le stretching postural est en fait une technique faite pour tous et adaptable à tous, consistant en un ensemble d’étirements volontaires, de contractions musculaires profondes et de respirations spécifiques, dont l’objectif est de favoriser une régulation tonique.

Retrouvez une description plus détaillée de cette technique dans notre édition papier de ce vendredi 6 janvier 2017 ou dans notre nouvelle édition digitale...