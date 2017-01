Hertain: les voleurs voulaient des cigarettes et de l'alcool

Marvin, Jeremy et Nabil sont poursuivis pour une tentative de vol avec effraction commise le 15 mars 2016 à Hertain, peu après 7h. Mais ils n’ont pas eu le temps de repartir avec des cigarettes et de l’alcool car l’alarme s’est mise en route.

Ils auraient dû être trois sur le banc des prévenus mais seul Marvin L. s’était déplacé à l’audience de jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Tournai. Marvin explique qu’il ne travaillait pas à l’époque et qu’il avait besoin d’argent. Une excuse qui ne semble pas convaincre le président Moulart, très remonté jeudi matin notamment envers les avocats à qui il entend imposer ses règles.

Le substitut du procureur du roi, Mme Vankerkoven, raconte que les faits se sont déroulés à 7h14 du matin et que les trois hommes étaient cagoulés et gantés. « Leur but était de prendre tout ce qui était possible d’être revendus, notamment de l’alcool et des paquets de cigarettes ».

