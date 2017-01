Lessines: un demi-million pour l'hôpital Notre-Dame à la Rose

Avec 34.000 visiteurs annuels, l’hôpital Notre-Dame à La Rose de Lessines s’affiche de plus en plus comme l’un des fleurons touristiques majeurs de Wallonie. Le fruit du dynamisme des équipes de Raphaël Debruyn, conservateur, et d’une revalorisation culturelle, patrimoniale et touristique initiée voilà plus de 15 ans. Ce jeudi, le ministre wallon du Tourisme René Collin a annoncé l’octroi d’un subside de 521.815€. Soit 80 % du montant de ces travaux qui clôtureront la valorisation touristique du musée.

Reconfigurer le parcours des visiteurs, rénover et rendre accessibles les coulisses du musée et améliorer l’acoustique de la salle de réception : voilà les trois volets du chantier qui démarrera dans les prochains mois à l’hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.

