Les Tuche ont battu le record du For&Ver

Ouvert depuis avril 2013, le cinéma For&Ver, de la rue de la Marlière, a enregistré 191.000 entrées. Cette année, c’est la deuxième version des Tuche qui a le plus cartonné et même dépassé le record de Supercondriaque.

Le cinéma For&Ver, ouvert depuis avril 2013, vient de clôturer sa troisième année pleine. Et le bilan de l’année 2016 est positif. Les entrées continuent à augmenter chaque année. L’année de l’ouverture, les chiffres étaient de 135.000 entrées. Pour 2016, For&Ver atteint 191.000 entrées. Le cinéma est passé par 163.000 en 2014 et 175.000 en 2015. 16.000 entrées supplémentaires en 2016, le bilan est bon pour Benoît Verfaillie, le patron des lieux. « L’année s’est très bien déroulée. Nous avons eu plus d’entrées que les années précédentes », se félicite Benoît Verfaillie.Cette année, comme d’habitude, c’est un film familial qui a le plus cartonné, logique puisqu’il attire toute la famille, des enfants aux grands-parents. « Cette année, ce sont Les Tuche, et de loin. Nous avons fait 12.000 entrées », explique notre interlocuteur.

Retrouvez notre article complet dans notre édition digitale.