Un mois de décembre anormalement doux en wallonie picarde

A.D.

L’année 2016 est bouclée et d’un point de vue climatologique on retiendra qu’elle aura été douce mais aussi déficitaire en pluviométrie. Depuis sa base d’Hérinnes, Michel Hempte vient de communiquer ses relevés pour le mois le dernier mois de l’année. En décembre, la température la plus élevée sous abri a été de 11º5, la moins élevée sous abri de -4º9, la plus basse au sol de -8º. Ce qui donne une moyenne des maxima de 7º1 (normale : 5º8) et une moyenne des minima de 1º3 (normale : 0º6). La moyenne du mois de décembre est de 4º2 pour une température normale de 3º2.