Station polaire princesse Elisabeth: la Fondation d'Alain Hubert dément vouloir organiser des voyages touristiques

«Cela ne correspond pas à nos objectifs sociaux», affirme-t-elle. Par ailleurs, elle a adressé jeudi une lettre à la secrétaire d’État à la Politique scientifique, Elke Sleurs (N-VA), transmise à l’agence Belga. Dans ce courrier, la fondation d’Alain Hubert, en conflit avec l’État belge, déclare qu’elle assurera désormais comme seule gestionnaire «en (sa) qualité de conceptrice, promotrice, maître d’œuvre et seule et unique propriétaire, la pérennité de la base et de ses équipements».

La lettre de l’IPF adressée à Elke Sleurs est signée par le vice-président Jacques Brassinne de La Buissière et le trésorier Henri Tassenoy. Les auteurs reviennent sur le conflit qui fait rage entre l’État belge et la fondation sur la gestion de la station polaire. L’IPF se déclare, dans la lettre, seule gestionnaire de la station polaire, et assurera la pérennité de celle-ci et de ses équipements.

Par ailleurs, la fondation réagit aux articles parus jeudi dans la presse sur l’ouverture d’une enquête d’inspection internationale autour de la station polaire belge, demandée par les pays membres de la Réunion consultative du Traité Antarctique (ATCM). Cela a pour origine, selon le cabinet de Mme Sleurs, des rumeurs sur la construction d’une piste d’aviation et l’organisation de voyages touristiques à l’initiative d’une société sud-africaine et de l’IPF.

Selon les porte-parole d’Alain Hubert, les missions d’inspection sont habituelles en Antarctique. La fondation indique par ailleurs qu’en mai dernier, les États membres de l’ATCM ont proposé d’inspecter les environs de la base en vue des projets de construction d’une nouvelle piste d’atterrissage à 60 km de la station princesse Élisabeth.

Selon l’IPF, il s’agirait d’une piste d’urgence qui devrait limiter les coûts et l’impact environnemental des déplacements vers cette région au climat extrême. Toujours selon elle, la construction serait une demande de Dromlan (Dronning Maud Land Air Network Project), un projet réunissant onze pays, dont la Belgique.