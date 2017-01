Le prince Laurent et sa famille visitent un refuge pour sans-abri et leurs chiens

Belga

Le prince Laurent, la princesse Claire et leurs trois enfants - Louise, Nicolas et Aymeric - ont visité jeudi le refuge de la Fondation du prince destiné aux sans-abri et leurs chiens, boulevard d’Ypres, à Bruxelles. Ce centre d’accueil hivernal est ouvert depuis le 20 décembre et fermera ses portes le 19 mars prochain.