Casting: photographe cherche «vraies gens» à Mouscron

Un casting se déroule depuis hier et encore cet après-midi, au Thémis. Y sont attendus hommes, femmes et enfants ayant des talents spécifiques ou particularités physiques.

Un espace aménagé avec paravents, projecteurs, réflecteurs... Et derrière l’objectif, Dominique Deschacht, qui shoote à qui mieux mieux. Le bowling du centre-ville avait, hier, des allures de studio photo. « Une cinquantaine d’enfants vient pour chaque casting, confirme le photographe. On repère ceux qui sont capables de montrer quelque chose devant l’objectif, malgré la lumière et le mouvement. Les plus intéressants seront exposés sur notre site, qui s’adresse aux agences de publicité, de commerce en ligne, etc. »

Le photographe explique qu’il cherche des « people », c’est à dire des « vraies gens ». Ce n’est pas la beauté qui prime, mais un charisme, un petit quelque chose de différenciant.

Retrouvez notre reportage complet sur notre édition digitale.