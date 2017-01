Ishak Belfodil sur le chemin de l'Angleterre: le Standard ne pourra pas refuser une offre supérieure à 10 millions

Un peu plus de quatre mois à peine après son arrivée en bord de Meuse le premier septembre dernier, Ishak Belfodil, qui aura 25 ans le 12 janvier prochain, va-t-il déjà quitter la Cité ardente? En fait, la question doit être plus précise: quand va-t-il partir de Sclessin alors que, malade, il s’est entraîné à part du groupe sur tapis roulant jeudi après-midi?

Le départ de l’Algérien Ishak Belfodil, arrivé au Standard cet été, est à l’ordre du jour en bord de Meuse. L’attaquant de 24 ans, qui a déjà marqué neuf buts sous le maillot rouche depuis son arrivée à Sclessin, est dans le collimateur du Celta Vigo, de West Bromwich, mais surtout d’Everton.

Or, le Standard doit faire face aux offres qui tentent l’Algérien. Et on évoque déjà des offres supérieures à dix millions d’euros. Et même si le club principautaire a un projet sportif visant évidemment à se qualifier en ordre utile pour participer aux Playoffs 1, il s’agit là d’un montant que les dirigeants ne peuvent pas refuser.

Découvrez tous les détails sur ces offres ainsi que nos informations dans les coulisses du Standard sur notre nouvelle plate-forme digitale.