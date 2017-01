Tournai: Ludivine Dedonder a perdu sa petite «Lily»

D.FCT

Seules les personnes qui en possèdent un peuvent comprendre à quel point la perte d’un animal de compagnie peut être douloureuse. L’échevine Ludivine Dedonder a perdu le lundi 2 janvier « Lily », le bichon maltais qui l’accompagnait partout avant que l’état de santé du petit chien ne se détériore. « Je n’arriverai jamais à m’en remettre », nous a-t-elle confié, encore très émue.« Lily m’a accompagnée dans toutes les étapes importantes de ma vie, les meilleures comme les plus difficiles. Je lui ai donné tout l’amour que j’ai pu lui donner et elle me l’a bien rendu ».