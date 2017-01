Des premiers vœux remplis d'émotion pour Marie-Eve Desbuquoit

La tournée des vœux continue dans les communes. Et à Comines-Warneton ils étaient tout particuliers. En effet, pour la première fois, c’est Marie-Ève Desbuquoit, bourgmestre ff, qui s’est adressée au personnel communal, avec un montage photo derrière elle. Et la première image qui est apparue, c’est une photo d’elle et de Gilbert Deleu. Car, comme l’a rappelé la bourgmestre ff, il y a un an, c’est Gilbert Deleu qui adressait ses vœux et faisait le bilan de l’année écoulée.

