Froidchapelle: Fred le SDF et ses chiens Kiara et Nounours ont trouvé un toit grâce à la solidarité (vidéo)

Depuis quelques jours, Fred, Nounours et Kiara ont un toit et le sourire !

« Je garde toujours le sourire », souligne d’emblée Fred. Il faut dire que depuis quelques mois pourtant, son quotidien n’était pas tout rose et violette.

Son histoire racontée et partagée sur les réseaux sociaux a ému, touché des milliers de personnes. « Ça n’a pas toujours été positif, des gens ont aussi profité ou me proposaient des solutions mais je devais abandonner mes chiens et ça, jamais. Ils partagent mon quotidien, ils ont partagé mes galères, les bons et mauvais moments. Ce sont mes amis, les humains m’ont beaucoup déçu. »

Aujourd’hui, Fred a un toit et se prépare à revivre. « Je voudrais dire merci à tout le monde. Merci pour la générosité, la solidarité », souligne-t-il ému. « J’ai rencontré des anges gardiens, je vais pouvoir recommencer à vivre. »

Parmi ces anges, la famille de Ghrégory. C’est lui qui a décidé de l’héberger temporairement dans son abri de jardin à Froidchapelle.

