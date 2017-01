Witsel à propos de son transfert en Chine: "Ce que les gens disent, je m'en fiche, c'est plus fatigant pour ma maman et mes sœurs"

Dans une interview accordée au magazine économique De Tijd, tournée essentiellement sur la compagnie aérienne privée (Lindsky Avaiation) dont le milieu de terrain est le principal actionnaire, le nouveau joueur de Tianjin Quanjian (Chinese Super League) assure que toutes ces allégations sur sa personne lui passent, largement, au-dessus de la tête. « Ce n’est pas la première fois que je reçois des critiques », explique-t-il sur le site de De Tijd qui a dévoilé des extraits de cette interview. « Quand je suis parti au Zenit Saint-Pétersbourg, on m’a dit la même chose. J’ai affirmé que je pouvais maintenir mon niveau. Tout le monde peut dire ou écrire ce qu’il veut. Je m’en fiche. Je suis habitué à être sous le feu des projecteurs. J’ai d’ailleurs la peau dure. Pour ma maman et mes sœurs, c’est plus fatigant. »

« Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir décider de déménager en Chine. C’est une expérience de vie enrichissante, également sur le plan humain », assure-t-il. « Aussi pour mes enfants qui pourront dire un jour : « J’ai vécu là-bas. Même en Russie. Je pense que c’est une expérience mais aussi une chance de le faire. Oh oui, je connais encore la valeur de l’argent »