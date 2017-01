Basket: remise générale pour les matches de régionales de ce samedi

Rédaction en ligne

La fédération a décidé ce matin la remise générale des matches à l’échelon régional pour la journée de samedi, en raison des conditions météorologiques. Les équipes de Féminin Quaregnon (A et B) et du Tremplin Mouscron sont donc au repos forcé, côté féminin. Pour la Régionale 2 messieurs, pas de match donc, pour les formations de Maffle, du BBC Tournai, de Blaton et de Kain. Décision ce samedi soir pour les rencontres dominicales.