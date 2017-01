Tournai : Il est soupçonné de nombreux vols

Le 19 novembre dernier, un homme était interpellé par la police au hall des sports de Tournai. L’homme était soupçonné d’avoir volé un portefeuille dans le sac d’un footballeur américain et il avait passé un sale quart d’heure.

On sait aujourd’hui qu’il s’agit de Grégory P. (39 ans) également poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tournai pour un vol de 18 bandes dessinées commis le 31 mai 2016 au sein du magasin Club des Bastions et d’une vingtaine de paquets de cigarettes en juillet 2016 dans un magasin du centre-ville.

Grégory est en aveux du vol de BD et de cigarettes « car je suis criblé de dettes » mais pas du vol au hall des sports.

« J’y suis allé pour me renseigner pour jouer au hand-ball. Je me suis assis dans les gradins en attendant un cours d’arts martiaux donné par un policier. Je suis descendu pour téléphoner et on m’a accusé d’un vol commis dans le vestiaire mais ce n’est pas moi l’auteur de ce vol », dit-il.

Le portefeuille a été retrouvé dans une poubelle. Pour le ministère public, un doute subsiste sur ce vol. Néanmoins, il doit être condamné pour les autres vols et son casier judiciaire est déjà très épais. Le ministère public ne sait plus trop quoi proposer.

Grégory a demandé à faire une peine de travail mais une enquête sera menée afin de voir s’il en est capable. Il reviendra en mai.