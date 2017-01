Tournai: Une voyante à l'origine d'une rixe

Une violente bagarre a éclaté le 15 décembre 2013 aux Arcades à Tournai à cause d’une taquinerie dans un fumoir. Jean-Louis (32 ans) a taquiné une dame, qui dit avoir des dons de voyance et qui avait été victime d’un accident de voiture. « Je lui ai dit qu’elle ne l’avait pas prédit et une autre femme s’est emballée. Elle a commencé à m’insulter et puis c’est un homme qui m’a lancé des insultes. Cela a ensuite dégénéré », raconte Jean-Louis devant le tribunal correctionnel de Tournai.

Il était un peu plus de trois heures du matin quand une rixe, à coups de tabourets, a éclaté dans le bistrot.

Plusieurs blessés

Pour le ministère public, il ne sait aucun doute que c’est Jean-Louis et un autre individu, lequel n’a pas pu être identifié, qui sont à l’origine de cette rixe. « Le patron du café est intervenu et leur a demandé de quitter les lieux mais l’autre homme lui a porté des coups. Le patron s’est défendu en se saisissant d’un tabouret mais le prévenu l’a frappé à son tour. Les deux hommes ont été mis dehors du bistrot par des clients », raconte le substitut du procureur du roi.

Outre le fait d’avoir frappé le patron, le prévenu a aussi blessé deux clients lors de cette bagarre. Il aurait aussi menacé les ambulanciers qui étaient arrivés pour soigner les blessés.

Condamné cinq fois pour des faits de roulage et bénéficiaire d’une suspension du prononcé de la condamnation pour consommation de produits stupéfiants, Jean-Louis risque une peine de six mois de prison. Toutefois, le ministère public ne s’est pas opposé à une peine de travail.

En défense, M e Mélissa Vervaeke a plaidé la légitime défense pour Jean-Louis. « Il est crédible quand il dit qu’il s’est senti menacé par ce jet de tabouret. Il n’a jamais eu aucun problème avec le patron, lequel s’est cogné involontairement la tête contre un mur après avoir perdu l’équilibre ».

Présumé innocent, Jean-Louis sera jugé le 31 janvier.