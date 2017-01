Mouscron: le centre d'accueil de jour plaît aux aînés, malgré un succès encore relatif

Rédaction en ligne

En janvier 2016, les seniors mouscronnois avaient enfin l’occasion de pouvoir profiter d’un centre de jour, implanté au sein-même du home Vandevelde. Ce type de structure d’accueil n’existait en effet pas dans la cité des Hurlus. Un an après, même si le nouveau centre est loin de faire le plein, il attire de plus en plus d’aînés. Ceux qui l’essayent sont en tout cas enchantés du service proposé...