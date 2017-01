Tournai: les yaka et yakapa de Rudy Demotte pour la Wapi (vidéo)

« Pour 2017, yaka pas tomber malade, yaka trouver du travail pour tout le monde, yaka cesser les conflits et les guerres, yaka plus polluer et salir la planète ». Ces mots, ce sont ceux de Rudy Demotte, lors des vœux de la Fédération Wallonie-Bruxelles formulés ce dimanche à la halle aux draps de Tournai. « Vous aimez ce programme ? », a-t-il lancé à l’assemblée composée, surtout, de mandataires socialistes de la Wallonie picarde. Dans l’affirmative, sa réponse est simple : « Ben yaka voter pour moi alors et plus pour les autres ». Ce discours que le ministre-président, et bourgmestre empêché de Tournai, qualifie de pétri « d’humour et d’autodérision », veut mettre en garde contre la « victoire du simplisme », qui se résume par « deux mots », assure-t-il, « yaka et yakapa… Mais comment diable n’y avons-nous pas pensé plus tôt ? ». Et à ce jeu-là, Rudy Demotte met dans le même panier, ou à tout le moins, dans deux paniers côte à côte « Trump et Poutine »…