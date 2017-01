Ath:Une taxe unique et abusive sur les plaques professionnelles?

« J’ai reçu une nouvelle taxe pour ma plaque professionnelle, considérée comme une publicité… Quand tout cela va-t-il s’arrêter ? » Sylviane, logopède, installée depuis 20 ans à Ath vient de recevoir cette taxe pour la première fois et s’épanche sur les réseaux sociaux, interroge ses collègues sur cette taxe pour voir s’ils l’ont reçue également. « Ce n’est que 12,5 euros, car la taxe est de 0,25 euro et la plupart des plaques professionnelles font moins d’un m². Mais j’estime que ce type de plaque n’est pas de la publicité. Ma plaque est juste là pour indiquer aux gens qui ont pris rendez-vous au préalable où se trouve mon cabinet. On ne se dit pas en passant par hasard, tiens, voilà une logopède, on va y aller comme si c’était un boulanger ou une épicerie… ».

Plus de précisions dans votre Nord Eclair de ce lundi 9 janvier et dans notre édition digitale.