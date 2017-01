Photo insolite à Mouscron: un panneau en fâcheuse posture, rue du Talus

Vision étonnante, ce dimanche matin, du côté de la rue du Talus, à la limite entre Mouscron et Luingne. Un panneau indicatif de rue situé non loin du café « À l’ancien Faro » a voulu faire son remake de la tour de Pise ! Que s’est-il passé exactement ? Excellente question ! Le poteau a vraisemblablement été heurté par un véhicule, mais on ignore si l’incident a causé de gros dégâts et surtout s’il a été communiqué à la police locale de Mouscron.