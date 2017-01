Belgique: le statut de réfugié a été refusé, abrogé ou retiré à 116 personnes en 2016

D.S.

L’an dernier, le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides) a procédé à 114 retraits ou abrogations de statuts de réfugié. Il y en avait eu la moitié en 2015, 71 en 2014, 98 en 2013 et 87 en 2012. Il y a aussi eu une quarantaine de personnes exclues et 662 qui ont décidé de se désister.