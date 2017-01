Peter Sarstedt, le chanteur de "Where Do You Go To My Lovely" est décédé (vidéo)

L’auteur-compositeur britannique Peter Sarstedt, qui a connu son moment de gloire dans les années 1960 avec le tube « Where Do You Go To My Lovely », est décédé à l’âge de 75 ans, a rapporté dimanche la BBC.

Peter Sarstedt est mort des suites d’une longue maladie rare, selon un communiqué de la famille cité par la BBC.

Le chansonnier né à New Delhi est surtout connu pour avoir écrit en 1969, « Where Do You Go To My Lovely (Où vas-tu ma belle) ». La chanson a été reprise dans des films du cinéaste américain Wes Anderson, notamment « À bord du Darjeeling Limited ».

Sur une période de vingt ans et jusqu’en 1987, Peter Sarstedt a produit au moins deux singles par an, dont « Beirut », et réalisé 14 albums dont le dernier remonte à 2013.