Mouscron: comment accéder au commissariat avec les travaux?

Comme déjà signalé dans nos colonnes, en effet, la rue Henri Debavay est annoncée comme étant fermée à la circulation jusqu’au 7 juillet prochain.

Pour rejoindre les bureaux de la police locale, si vous êtes en voiture, le seul accès carrossable se fera en sens unique via rue de la Bouverie (dans le sens de la rue de la Station vers la rue Roger Decoene). L’accès est donc possible soit via la rue de la Station, soit via la rue du Télégraphe.

La police attire également votre attention sur le fait que les quelques emplacements de parking situés dans cette rue, en face du commissariat, sont en zone bleue (stationnement limité à une heure). Il convient ainsi de se munir d’une disque bleu. Notez encore que la vitesse est limitée à 30km/h et que des dos d’âne sont présents, sans marquage au sol. Prudence !