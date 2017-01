Trebel au clash avec le Standard: le Liégeois n'est pas le premier joueur de Pro League à vouloir forcer un transfert!

À l’instar d’Adrien Trebel, l’histoire du foot belge est parsemée de joueurs entrés en conflit avec leurs dirigeants. Leur but, changer d’air à tout prix. Defour, Ramos, Biglia, Hazard, Suarez et Ninis, entre-autres, sont les exemples les plus récents…

Adrien Trebel a décidé d’aller au bras de fer avec le Standard pour provoquer un transfert lors de ce mercato. Mais le Liégeois n’est pas le premier joueur de l’histoire récente de notre Jupiler Pro League à tenter de forcer un départ par tous les moyens…

Steven Defour (Genk) – 2006

Désireux de rejoindre l’Ajax en 2006, Steven Defour est bloqué par Genk qui juge l’offre hollandaise insuffisante. Le médian belge résilie alors son contrat avec les Limbourgeois pour filer quelques jours plus tard au Standard. Il avait pourtant déclaré qu’il ne jouerait jamais pour un autre club belge…

Victor Ramos (Standard) – 2011

Victor Ramos a le blues du Brésil et ne prend pas l’avion pour le stage du Standard. Il passe deux mois dans le noyau B avant d’être réintégré en équipe première. Il ne jouera plus une minute avec l’équipe A et retournera au Brésil quelques mois plus tard…

Lucas Biglia (Anderlecht) – 2012

Après plusieurs transferts avortés, Lucas Biglia avait finalement décidé de prendre les choses en main à l’été 2013. « Chaque année, je pensais que c’était ma dernière saison à Anderlecht. L’année de mon départ, je suis allé à Rome, j’ai prix un hôtel et j’ai passé les tests médicaux là-bas. J’ai attendu jusqu’à ce qu’Anderlecht signe les papiers de mon transfert », avait-il ensuite déclaré à El Grafico.

Thorgan Hazard (Zulte Waregem) – 2014

Il y a pile deux ans, Thorgan Hazard avait refusé de s’entraîner avec Zulte Waregem alors que son départ vers Anderlecht était en passe de se concrétiser lors du mercato hivernal. Le frère d’Eden voulait tout simplement rompre son contrat avec l’Essevee. Un tour de force vain puisque le Soulier d’Or 2013 était finalement resté 6 mois de plus avant de filer en Allemagne.

Matias Suarez (Anderlecht) – 2016

Toujours sous contrat avec les Mauves, l’Argentin s’était engagé avec Belgrano sans qu’il y ait le moindre accord avec Anderlecht. Un procès est d’ailleurs toujours en cours entre les différentes parties et le club bruxellois espère récupérer de l’argent. Cette façon de faire a très fortement déçu les Anderlechtois, dont Herman Van Holsbeeck.

Sotiris Ninis (SC Charleroi) – 2017

Peu voire pas utilisé par Felice Mazzù, Sotiris Ninis se lâche dans la presse grecque. Le joueur, qui charge son entraîneur, annonce qu’il veut quitter le SC Charleroi au plus vite. Message entendu : les deux parties se libèrent de toute obligation contractuelle quelques jours plus tard.

