Warneton : un incendie suite à une fuite d'huile à Clarebout

Les services de secours de Comines ont été alertés lundi matin, vers 09h00, qu’un incendie s’était déclaré dans les installations de la société «Clarebout Potatoes» implantée au n°61 de la chaussée de Lille à Warneton, dans l’entité de Comines.

«A l’appel, on nous avait signalé que l’usine était totalement embrasée. On a donc dépêché sur les lieux quatre véhicules d’intervention», explique le capitaine Jimmy Lahousse des pompiers de Comines. Un camion-échelle, un camion-citerne et deux autopompes ont été envoyés sur place. «En fait, le feu avait pris uniquement dans une chaufferie à la suite d’une fuite d’huile. Ce début d’incendie s’est ensuite communiqué à l’isolation. On a rapidement été maîtres de la situation et à 10h tout était terminé», précise-t-il.

La société «Clarebout Potaoes» est spécialisée dans la fabrication de produits dérivés de la pomme de terre, précuits et surgelés.