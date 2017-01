Adrien Trebel: "Pourquoi aller en stage alors que le Standard finalise un transfert?"

Depuis quelques jours, le nom d’Adrien Trebel alimente les conversations des supporters rouches.

Privé de brassard par son entraîneur voici quelques semaines, le médian français, qui a pris ce premier geste comme un signal fort augurant un divorce futur, a décidé, en fin de semaine dernière, d’entamer un bras de fer avec sa direction. Il a ainsi refusé de s’envoler vers Marbella, où les Rouches participent à leur traditionnel stage hivernal.

Discret depuis le début de l’affaire, le joueur a réagi, par l’intermédiaire de son agent, ce lundi, afin de mettre les choses au point. « Inutile de jouer un jeu malsain et hypocrite », peut-on lire sur le site de nos confrères de la DH. « Tout le monde du football belge sait que le Standard veut vendre Adrien, arrivé en bout de cycle en bord de Meuse. Pourquoi partir en stage alors que le club a entamé des négociations avec plusieurs clubs, de Belgique et de l’étranger? Et que le club est sur le point de finaliser un transfert ? »

Le joueur et son agent entendent ainsi calmer le jeu et éviter de voir le conflit s’envenimer. « Inutile de créer des problèmes. Nous attendons que la direction liégeoise ait terminé ses négociations, dans le respect de toutes les parties et des engagements pris », concluent-ils.