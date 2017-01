Météo: une zone de pluie traversera la Belgique dans la nuit de lundi à mardi, risque de verglas

Lundi après- midi, le temps restera partiellement à généralement très nuageux avec par moments quelques éclaircies temporaires. Par endroits, quelques faibles pluies ou de la bruine seront possibles. Les maxima seront proches de 0 degré dans le sud-est du pays, de 5 degrés dans le centre et de 7 ou 8 degrés dans l’ouest. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré à l’intérieur des terres et parfois assez fort à la côte.

Lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, une zone de pluie traversera le pays d’ouest en est. Sur les hauteurs de l’Ardenne, de la neige fondante ou localement de la neige sera possible. A l’arrière de cette zone de pluie, on retrouvera un temps sec sur l’ouest et le centre du pays. Sous les éclaircies, des gelées au sol seront à craindre avec pour conséquence la formation localement de plaques de glace ou de givre. Les minima seront proches de 0 degré en Ardenne, de 1 ou 2 degrés dans le sud-est et autour de 5 degrés à la mer.

Mardi matin, le temps sera généralement sec sauf dans le sud-est, où le ciel sera très nuageux avec parfois encore temporairement quelques précipitations hivernales. En journée, le temps deviendra partiellement à parfois très nuageux avec un risque de quelques averses à partir de la mer du Nord. En Haute Belgique, une averse de neige sera possible. Les maxima seront compris entre 0 et 3 degrés en Ardenne, autour de 5 degrés dans le centre et proches de 6 ou 7 degrés dans l’ouest.

Mercredi, nous aurons d’abord quelques éclaircies dans l’intérieur des terres. A partir de l’ouest, la nébulosité augmentera rapidement et sera suivie de pluie à partir de la mer. Sur le relief de l’Ardenne, les précipitations pourront se produire sous forme de neige fondante. Les maxima varieront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés à la mer.

Jeudi, le temps sera très nuageux avec progressivement des périodes de pluie. Dans le centre, ces précipitations pourront se transformer en neige fondante. En Ardenne, il s’agira de chute de neige. Les maxima varieront entre 1 et 6 degrés.

Vendredi, le temps restera variable avec des éclaircies et des averses de pluie ou de neige fondante dans le centre et de neige en Ardenne. Les maxima seront compris entre -1 degré en Ardenne et +6 degrés à la mer.

De samedi à lundi, le temps restera variable avec des averses hivernales et parfois même des averses de neige jusqu’en plaine et des averses de neige en Ardenne.