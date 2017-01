Warneton: permis octroyé à Clarebout Potatoes

S’il avait émis un avis défovorable en novembre dernier, le Collège échevinal cominois a finalement bel et bien accordé le permis d’urbanisme pour l’extension du site Clarebout Potatoes sur son terrain situé derrière la tannerie Radermecker.

Le permis d’urbanisme prévoit un nouveau hangar de stockage de 1.000 tonnes de pommes de terre, un truckwash, un dépôt de carburant, une station de ravitaillement en carburant pour les camions et une aire de stationnement. Le Collège avait d’abord émis un avis préalable défavorable en novembre. Ensuite, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à Mons ont transmis un rapport de synthèse favorable. Le Collège, fin décembre, a décidé de suivre ce rapport et d’accorder le permis « en imposant quelques conditions d’exploitations supplémentaires », nous a confirmé Emmanuel Dubuc, du service urbanisme de Comines-Warneton.

