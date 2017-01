Tournai: l'ex-gendarmerie dans un état lamentable (vidéo)

Le 23 mai 2005 à 19h, les services de police de la rue de la Citadelle étaient transférés dans leurs nouveaux locaux de la rue du Becquerelle. Douze ans plus tard, le bâtiment de la rue de la Citadelle est toujours à l’abandon. Inquiétant quand on sait que l’avenir de la caserne Ruquoy est remis en question.

Un chancre situé juste à côté de la caserne Ruquoy. L’occasion rêvée pour le député-bourgmestre Paul-Olivier Delannois d’en remettre une couche et de titiller encore un peu plus les ministres sur l’avenir de la caserne. « C’est hallucinant », lance le député fédéral.

« J’ai posé plusieurs fois la question, aux différents ministres fédéraux, sur l’avenir de la caserne en cas de départ des militaires. Et je n’ai jamais obtenu de réponse claire. Par contre, concrètement, je vois ce que devient un bâtiment quand on ne fait rien et qu’il appartient à la Régie des Bâtiments, comme la caserne. L’ancienne gendarmerie est dans un état pitoyable. Dans les jours qui arrivent, je vais évidemment interroger le ministre de la Régie des Bâtiments (Jan Jambon) pour savoir si demain, il y aura autre chose qu’un chancre à quelques pas de la grand-place de Tournai ». Si demain, les militaires de la caserne Ruquoy devaient malheureusement lever le camp et s’installer à Peutie, il y a fort à parier que Tournai disposerait d’un des plus grands chancres de la Régie des Bâtiments avec l’ex-gendarmerie et la caserne.