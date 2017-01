Luc Trullemans a une bonne nouvelle pour les amateurs de glisse: "De 25 à 50cm de neige pour la fin de semaine et le week-end"

Si ce début de semaine connaîtra un temps plutôt pluvieux et doux en plaine, la fin de semaine sera marquée par l’arrivée d’un courant polaire plus froid avec son cortège de précipitations de plus en plus hivernales et donc le retour de la bonne neige sur le relief ardennais. Voici les prévisions de Luc Trullemans.

Au cours de ces prochaines 48 heures nous subirons une paire de perturbations océaniques qui amèneront sur le pays un air océanique où les températures avoisineront 7 à 9º en plaine et 1 à 3º sur les hauts plateaux ardennais. Avec donc de la pluie en plaine et de la neige plutôt fondante sur les hauteurs de l’est.

C’est ensuite que les vents d’altitudes tourneront plus au nord-ouest et qu’après le passage d’un front froid dans le courant de la journée de jeudi, la température commencera à baisser suffisamment pour que les précipitations virent à la neige d’abord au-dessus de 500 mètres et ensuite au-dessus de 300 à 400m.

Vendredi matin nous devrions déjà avoir un manteau de neige fraîche entre 5 et 10cm recouvrant les hauteurs de Liège et de Luxembourg

Pour la suite, c’est très simple, l’air froid d’origine polaire et en provenance du nord de l’Atlantique va continuer à déferler sur les îles britanniques et la Mer du nord en direction de nos régions.

Les températures ne dépasseront plus 3 à 4º en plaine et 0 à 1º au-dessus de 400 mètres en Ardenne. Des averses de grésil et de neige fondante apparaîtront sur l’ouest et le centre du pays et il neigera assez bien sur le relief ardennais.

Comme il gèlera légèrement la nuit, cette neige pourra également tenir temporairement en plaine tandis qu’en Ardenne, la couche de neige s’épaissira de jour en jour pour se situer selon les endroits entre 25 et 50cm à la fin du week-end !

Que de bonnes nouvelles pour tous les sports de glisse dans l’est du pays.