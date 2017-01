Mouscron/Estaimpuis: Voici le nouveau projet pour BattleKart

Lors d’une récente « newsletter », BattleKart a dévoilé les projets pour l’année 2017. Et un important projet pourrait voir le jour puisque les responsables annoncent un possible déménagement. Des plans ont déjà été dessinés. On vous dit tout !

BattleKart se porte visiblement plutôt bien. Preuve par les projets pour l’année 2017 de ce concept unique au monde ! Récemment, on vous dévoilait les prochaines améliorations de BattleKart. Désormais, c’est un déménagement qui est évoqué. Cependant, rien n’est encore fait. « Ce n’est pas encore une certitude », tempère Sébastien Millecam, administrateur de BattleKart Europe. « Nous avons entamé des plans et nous étudions sérieusement la chose », avoue-t-il. Comme ce n’est pas encore signé, difficile de donner une date précise quant au déménagement. Lorsqu’on lui demande si ce sera dans les trois ans, Sébastien Millecam nous répond « qu’on espère que ça sera avant trois ans. » Pour le moment, BattleKart est lié à un bail commercial dans son entrepôt de la rue du Valemprez. Le terrain convoité n’est autre qu’une parcelle du site Quevaucamps, qui appartient à l’IEG. La parcelle concernée se situerait entre Famiflora et Auto Sport Willy, juste à côté de ce dernier. À l’avenir le centre commercial Mozaïk pourrait venir s’intégrer entre Famiflora et BattleKart.

« Ceux qui l’ont déjà fréquenté le savent : le bâtiment actuel de la rue de Valemprez, à Dottignies répondait bien à nos attentes au démarrage du projet BattleKart. Cependant, ce hall n’a pas été conçu pour accueillir notre concept, mais bien une usine textile, ce qui entraîne inévitablement quelques inconvénients. Sans compter que nous n’en sommes que locataires », détaille également la newsletter. « Alors pour couper court aux rumeurs, sachez que l’équipe est en pleine réflexion sur différentes options pour l’avenir de BattleKart. Un projet a mûri depuis plusieurs mois en collaboration avec un cabinet d’architecture réputé. L’objectif : tirer parti de ces 18 premiers mois d’activité à la rue du Valemprez, partir d’une feuille blanche et dessiner un centre BattleKart qui correspond parfaitement à nos besoins, et à vos attentes ! Voici donc, rien que pour vous, les images de BattleKart 2.0 (son nom de code actuel) ! »

Le projet est ensuite détaillé. « Sur un terrain de 18.000 mètres carrés, un bâtiment flambant neuf de 6.000 mètres carrés, deux pistes encore plus spacieuses que nos pistes actuelles, un hall d’accueil agréable, un bar panoramique à l’étage, plusieurs salles de séminaires/réunions modulables, un parking de 100 places à l’avant, et surtout la possibilité de doubler le complexe à l’arrière ! Pour l’investissement, on est vraiment dans le top secret mais sachez simplement que ça se chiffre en millions d’euros… et qu’on ne saura pas payer ça cash ! Rien n’est encore signé, mais on ne pouvait plus résister à la tentation de partager avec vous nos ambitions et notre enthousiasme face à ces perspectives d’avenir pour votre jeu favori ! »

Le bâtiment actuel de BattleKart fait 5.000 mètres carrés. Comme on vous le dévoilait récemment, les responsables testent actuellement la possibilité de passer à davantage de karts sur la piste. « On a fait des courses à 12 karts. Tout le monde préfère comme ça. On pourrait prévoir plusieurs lignes de départ pour éviter les bouchons. Cela permettrait de doubler la capacité d’accueil. » Et même la quadrupler avec la possibilité de créer deux pistes supplémentaires sur le nouveau site !