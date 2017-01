Mouscron: un festival du film durable qui ne cesse de se développer

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis la première initiative du genre, en 2014.

À l’époque, on ne parlait même pas encore de festival puisqu’il n’y avait eu qu’une seule et unique projection. Depuis, le festival du film durable « Ma Terre For&Ver » a bien grandi. En 2015, il y avait eu trois projections. Et l’an dernier, on avait ajouté une projection spéciale pour les écoles mais aussi un concours de mini-film aux trois projections de base.

Cette année, pour la troisième édition du festival, qui se tiendra du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2017, les organisateurs vont encore plus loin, en proposant pas moins de sept projections (dont deux exclusivement réservées aux écoles), mais aussi diverses animations.

En plus de pouvoir profiter de la bande-annonce de l’un des films à l’affiche ci-dessous, pous pourrez retrouvez notre reportage complet dans notre édition papier de ce mardi 10 janvier 2017 ainsi que dans notre nouvelle édition digitale...