Fifa Awards: Ronaldo joueur de l'année, Claudio Ranieri et l'Atletico Nacional aussi récompensés

Déjà vainqueur d’un quatrième Ballon d’or, délivré par le magazine France Football, le Portugais Cristiano Ronaldo a également remporté ce lundi le titre de meilleur joueur de l’année selon la Fifa, lors de la première édition des Fifa Awards, une cérémonie organisée à Zürich, en Suisse.

Ronaldo a ainsi devancé au classement le Français Antoine Griezmann et l’Argentin Lionel Messi.

Ronaldo faisait déjà partie de l’équipe-type de l’année, avec ses équipiers du Real Madrid Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo et Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo a remporté cette saison la Ligue des Champions et la Coupe du monde des Clubs avec le Real Madrid, ainsi que l’Euro de football avec l’équipe nationale du Portugal.

Chez les dames, le prix est revenu à l’Américaine Carli Lloyd, déjà élue Ballon d’Or en 2016 et joueuse de l’année Fifa en 2015.

Pour rappel, 45.000 footballeurs du monde entier ont voté auprès de la FIFpro pour désigner cette équipe idéale ainsi que les meilleurs joueurs et entraîneurs du monde.

Claudio Ranieri, entraîneur de l’année

L’entraîneur italien de Leicester, Claudio Ranieri, a été sacré meilleur entraîneur par la Fifa pour l’année 2016, grâce à son titre de champion d’Angleterre décroché à la surprise générale la saison passée.

« C’est une soirée incroyable pour moi, le simple fait d’être là avec toutes ces légendes », a salué l’Italien de 65 ans après avoir reçu son prix des mains de l’ancienne gloire du football argentin, Diego Maradona.

Pour le prix Fifa, la concurrence était relevée avec Zinedine Zidane, arrivé à la tête du Real Madrid en janvier 2016, en remplacement de Rafael Benitez et sacré d’entrée en Ligue des champions en mai, puis en Supercoupe d’Europe en août et au Mondial des clubs avant Noël. L’autre finaliste était Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal champion d’Europe.

Mais Ranieri a réalisé un fabuleux parcours à la tête de Leicester la saison dernière dans le très relevé championnat d’Angleterre. Un titre que personne n’avait vu venir, surtout pas certains bookmakers qui donnaient la cote des Foxes à 5000 contre 1 avant le début du championnat.

Cette saison, son club de Leicester ne connaît pas la même fortune en championnat (15e), malgré une belle campagne de Ligue des champions, avec une qualification pour les 8e de finale où le club anglais jouera contre Séville.

#TheBest // Claudio Ranieri 🇮🇹 est l'entraîneur de l'année pour le football masculin ! Bravissimo !!! pic.twitter.com/ns308Pwqzk — FIFA.com en Français (@fifacom_fr) 9 janvier 2017

Atletico Nacional gagne le prix du fair-play

L’équipe colombienne de l’Atletico Nacional, qui avait demandé à ce que la Copa sudamericana soit attribuée à l’équipe brésilienne de Chapecoense décimée par un accident d’avion, a été récompensée du prix du fair-play par la Fifa.

Alors que la petite équipe de Chapecoense se rendait en Colombie pour disputer la finale de la Copa sudamericana, l’équivalent sud-américain de l’Europa League, son avion s’est écrasé le 28 novembre, faisant 71 morts dont 19 joueurs. Dans la foulée, l’Atletico Nacional avait demandé à ce que le trophée soit remis à ’Chape’, ce qui a été fait par la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), le 5 décembre.

Le club de l’Atletico Nacional avait également rendu hommage aux victimes dans son stade à l’heure prévue de la rencontre. Ses fans étaient invités à s’y rendre vêtus de blanc et avec des bougies, et avaient « partagé leur émotion et pleuré les vies perdues » aux côtés des supporters de Chapecoense qui s’étaient rendus sur place, a salué la Fifa dans un communiqué.

#TheBest // Comment ne pas rendre hommage à l'Atlético Nacional pour son magnifique geste ?

Le club reçoit le prix du fair-play de la FIFA. pic.twitter.com/6EyuHl7Sfw — FIFA.com en Français (@fifacom_fr) 9 janvier 2017

« C’est un moment toujours difficile, c’était une grande finale et la tragédie a frappé nos adversaires, c’est un moment indescriptible, très compliqué à gérer », a réagi le président de l’Atletico, Juan Carlos de la Cuesta, lundi au moment de recevoir le prix remis par l’ancien défenseur de Barcelone Carles Puyol. « Nous avons essayé de gérer cette situation le plus dignement possible. »

Le prix Fifa du fair-play récompense « les comportements exemplaires qui promeuvent l’esprit du fair-play et de la compassion sur et en dehors du terrain », explique la Fifa.