La Loterie Nationale belge ne rapporte pas assez à l'État belge

La Loterie Nationale belge consacre trop d’argent à ses dépenses de fonctionnement et ne rapporte pas assez à l’État. Ce sont deux des conclusions d’une vaste étude comparant 13 loteries européennes.

> Graphiques et explications ici

Cette étude a été commanditée par un cabinet d’avocats spécialisés et servira à ses clients, concurrents de la Loterie, pour dénoncer son manque d’efficacité économique et ses conflits d’intérêts. Mais elle se base sur les chiffres réels des rapports annuels. Et par rapport à ses consoeurs européennes, la Loterie Nationale belge est loin d’être efficace, selon ce rapport.

Découvrez tous les détails de ce rapport et notre dossier sur les jeux de hasard en Belgique dans nos éditions digitales (premium).