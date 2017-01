Le directeur sportif du Standard Olivier Renard l'affirme: "Adrien Trebel partira à notre prix"

Aux yeux du Standard, ce communiqué de l’agent d’Adrien Trebel n’est pas une amorce de dialogue. Entre deux conversations au téléphone, Olivier Renard a fait le point sur les dossiers du mercato, dont celui d’Adrien Trebel. « J’ai essayé de rentrer en contact avec son agent et je n’ai pas eu de réponse et il n’y a pas eu de tentative dans le sens inverse (sic). On veut savoir ce qui se passe et ce qu’il veut faire… enfin ça, on le sait. Trebel doit se plier au contrat signé avec le Standard. Il n’est pas à l’Académie, ceux qui sont restés ont des obligations et s’y entraînent. Si un club belge ou étranger veut faire une offre, elle sera étudiée. C’est ce qui s’est passé avec Gand. Il n’y a pas beaucoup de monde au balcon pour une offre officielle. Entre un intérêt et une offre, il y a un monde de différence ».

