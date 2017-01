Mouscron: Festi Kids revient avec des nouveautés les 14 et 15 janvier

La 7ème édition de Festi Kids se déroulera les samedi 14 et dimanche 15 janvier prochains. Quads électriques, grimages, ventriloque, nerf parc, châteaux gonflables, etc. Il y en aura pour tous les goûts.

Festi Kids version 2017 correspond à la 7ème édition. Une 7ème édition qui va surfer sur la nouveauté. Festi Kids se déroulera samedi et dimanche. « Nous aurons des quads électriques ainsi qu’un nerf parc. C’est un endroit où peut tirer avec des cartouches en mousse », commence d’emblée Pauline Vanderbeke, porte-parole du syndicat d’initiatives. « Ce sont des nouveautés pour les plus de 6 ans », précise-t-elle.

Des châteaux gonflables seront bien sûr présents lors de l’événement. Mais là aussi, les organisateurs ont mis l’accent sur la nouveauté. « Les 3/4 sont des nouveaux », confirme Pauline Vanderbeke. « L’un d’eux est un gros camion américain de plus de 15 mètres. Nous avons pris toutes les nouveautés des sociétés de location. Nous avons des parcours pompiers, dinosaures. Nous avons aussi des choses qui font référence aux mignons ou à la Reine des Neiges, les tendances du moment. »

3/4 de nouveaux châteaux gonflables

Un rodéo sera aussi proposé. « Ce sera un ballon cette année et non plus une vache. Nous aurons aussi un carrousel comme l’an dernier et un train électrique où les enfants pourront prendre place. »

Outre les jeux, des animations seront également proposées durant le week-end. « Il y aura quatre spectacles de marionnettes par jour. Nous avons engagé une autre compagnie que la dernière fois pour assurer une diversité. Nous aurons aussi le retour d’un ventriloque. Cela avait bien fonctionné voici 5 ans. C’est un coût important mais que nous avons pu refaire cette année », détaille Pauline Vanderbeke. Les allées seront animées durant les deux jours. « Trois grimeuses seront présentes en permanence. Des acrobates et des magiciens assureront des animations pour les parents ou durant la file pour les enfants. »

Précisons également que l’organisation et la tenue de l’événement sont possibles grâce au soutien apporté par le Kiwanis. « C’est un partenariat important et cela nous permet d’organiser et de proposer de nombreuses animations. »

L’entrée est fixée pour tout le monde à deux euros.