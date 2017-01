Mouscron – Tournai: le chantier sur l'A17 ne devrait durer que 3 jours

Nombreux automobilistes effectuant le trajet Mouscron-Tournai sur l’autoroute A17-E403 se sont retrouvés dans les embouteillages ce mardi matin. En cause : des plots installés sur la bande de droite n’autorisant la circulation que sur une seule bande.

Renseignements pris auprès de la Sofico, qui se charge des travaux pour le SPW, ce chantier vise à l’entretien de la voirie. « Il s’agit de travaux d’entretien, on va reboucher des fissures et des nids-de-poule. De ce fait, une bande est soustraite au trafic. Il n’y a pas de gros travaux d’asphaltage prévu pour l’instant », nous a expliqué Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico.

« Les travaux ne s’effectuent pas pendant les heures de pointe. Les plots sont installés de 9h à 15h et retirés en fin d’intervention. Le chantier avancera au fur et à mesure. Aujour’hui, le tronçon entre le km 10 et le km 7 était concerné, ensuite ils avanceront ».

A priori, ce chantier devrait être terminé cette semaine. « En principe, trois journées sont prévues. Ce mardi était la première, donc oui logiquement ce sera terminé pour la fin de semaine », promet notre interlocutrice.