Elio Di Rupo s'insurge contre Charles Michel: "Non, on ne garantit pas la sécurité sociale en enlevant des droits aux gens" (vidéo)

« Comment le Premier ministre ose-t-il tenir de tels propos (sur la radio Bel RTL, NDLR) alors que le gouvernement MR N-VA augmente le coût des consultations chez le médecin et des médicaments, qu’il réduit le budget des hôpitaux, qu’il diminue les pensions et les revenus des travailleurs à temps partiel, qu’il recule l’âge de la pension à 67 ans ? Et alors qu’il dépose aujourd’hui un projet de loi qui va gravement réduire le financement de la sécurité sociale ? », s’est demandé M. Di Rupo dans un communiqué.

« Non, Monsieur Michel : on ne garantit pas la sécurité sociale en enlevant des droits aux gens, mais en posant des choix politiques audacieux », a ajouté le président du PS.

Il s’est dit « en colère d’entendre le Premier ministre dire qu’il n’y a plus d’argent pour les pensions, mais qu’il va diminuer l’impôt des sociétés ».

« D’autres choix sont possibles : c’est une question de priorités politiques ! Oui, le coût des pensions augmente de façon importante, mais la richesse produite augmente encore plus : le coût des pensions va augmenter de 64 milliards d’ici 2060, mais le PIB va augmenter de 428 milliards sur la même période », a poursuivi M. Di Rupo.

« De toute évidence, des politiques plus justes sont possibles », a-t-il encore souligné en faisant référence aux calculs de la CSC indiquant que les patrons du Bel 20 ont déjà gagné, aujourd’hui, en une seule journée, le 10 janvier, autant que ce qu’un travailleur moyen gagne sur toute une année.