Mouscron : mort de la Fontaine bleue, les résultats de l'autopsie révélés

Le cadavre fut identifié comme celui d’un Mouscronnois né en 1975. La police judiciaire est descendue sur les lieux et a retrouvé des bouteilles d’alcool et des médicaments à proximité du corps. Le cadavre envoyé à la morgue, des examens externes ont été effectués par un médecin légiste.

Le Parquet de Tournai a révélé ce mardi les résultats de cette autopsie.

Il s’avère que l’homme avait effectivement ingéré beaucoup d’alcool et de médicaments et a subi une hypothermie. Le Parquet suit donc la piste soit d’un suicide dû à l’excès d’alcool et de médicaments, soit celle d’une mort naturelle due à une hypothermie et aux conséquences de cet excès de substances.