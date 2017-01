Un météorologue belge le confirme: "Cette météo, c'est bien plus qu'une simple vague de froid"

Comme nous l’expliquait Luc Trullemans, le prochain week-end s’annonce particulièrement froid sur tout le territoire avec des températures négatives en journée et des probables chutes de neige. On attend même jusqu’à 50 cm de neige sur les hauteurs des Ardennes !

Il faudra donc bien se couvrir durant ces prochaines journées, alors que la neige et le verglas ont déjà paralysé les routes belges la semaine dernière. « Les différents modèles informatiques que nous utilisons montrent que la prochaine semaine sera encore très froide », explique ainsi Frank Deboosere, météorologue de la VRT. « Combien de jours va-t-il encore geler et comment cela va toucher les différentes régions du pays, on ne peut pas encore le dire avec exactitude. Mais on peut dire que cette météo, c’est bien plus qu’une simple vague de froid ».

Bref, il faudra s’attendre à de nouvelles longues journées dans le froid ces prochaines semaines...