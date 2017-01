Tournai: de l'eau bénite à 390 euros chez le marabout

Rédaction en ligne

Il lui a demandé 100 euros la séance et lui a vendu une bouteille d’eau bénite à ... 390 euros mais elle n’a jamais cru avoir affaire à un escroc qui lui a ensuite demandé de placer une enveloppe contenant 15.000 euros sous son matelas. L’Africain s’est servi et n’est jamais revenu. Il ne s’est pas présenté à son procès non plus et il risque une peine de deux ans de prison.