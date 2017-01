Absentéisme au travail: le Belge est surtout malade… le lundi

Les premiers lundis de janvier, février et même de mars, figurent parmi les jours records pour l’absentéisme des travailleurs du privé. Le nombre de maladies ne commence à décliner qu’une fois l’hiver passé. Sur l’ensemble de l’année étudiée (2014), 19 jours sont classés rouges, dont… 18 lundis !

Reste que les médecins généralistes semblent actuellement encore plus débordés qu’à l’habitude. « Je prends congé une semaine par an, entre Noël et la nouvelle année. Mais j’ai dû annuler ! Le téléphone n’arrête pas de sonner », souffle le docteur Alain Goffart, médecin généraliste à Namur. « Il y a beaucoup de problèmes respiratoires (bronchites etc.) et intestinaux. D’habitude, les patients obtiennent un rendez-vous dans les 24h. Là, je suis obligé de les faire attendre jusqu’au lendemain au soir. Ce lundi, j’ai eu un rendez-vous toutes les 15 minutes ! »

Le travail à domicile

L’absentéisme reste un problème de société… tout comme le présentéisme, lorsqu’un employé vient travailler malade, au risque de contaminer ses collègues.

