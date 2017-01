Le rude hiver glacial se confirme: la neige va tomber dès jeudi et les températures négatives vont rester jusque la semaine prochaine

L’Institut Royal de Météorologie (IRM) belge et les météorologues de RTL-TVI confirment l’information de Luc Trullemans, que nous vous dévoilions en début de semaine : la neige et les températures négatives vont faire très vite leur retour sur la Belgique !

Ce mercredi matin, la nébulosité sera abondante mais il fera encore généralement sec dans l’intérieur des terres. Dans le sud-est, les nuages bas et le brouillard pourront être tenaces. L’avant midi, une zone de pluie abordera notre pays par le nord-ouest pour lentement le traverser par la suite. L’après- midi, le temps deviendra sec avec des éclaircies sur l’ouest et le centre.

Les maxima seront doux, entre 8 et 10 degrés en plaine de 4 à 7 degrés en Ardenne. Le vent de sud-ouest sera d’abord modéré en plaine et assez fort à la mer, devenant par la suite modéré à assez fort dans l’intérieur. A la côte, il deviendra assez fort à fort.

Après le passage du front, il s’orientera à l’ouest- nord-ouest. Rafales jusqu’à 60 à 70 km/ h. En soirée et en première partie de nuit, il y aura encore quelques pluies dans le sud-est mais le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies. Le long de la frontière avec la Hollande, nous conserverons un risque de quelques ondées.

En deuxième partie de nuit, la nébulosité augmentera à nouveau et en fin de nuit, quelques faibles pluies seront possibles le long de la frontière française. Les minima seront compris entre -1 et +5 degrés. Il y aura un risque de plaques de glace en Ardenne.

Le vent sera d’abord modéré à parfois encore assez fort dans l’intérieur et assez fort a fort à la mer de secteur ouest-nord-ouest, revenant plus tard au sud- ouest. Rafales jusqu’à 50 km/h.

Toutefois, dès jeudi, il fera bien plus glacial. Dans l’après-midi, on annonce des pluies avec des chutes de neige fondante sur les hauteurs, voire de neige au-dessus de 600 mètres. On annonce des possibles chutes de neige de plus de 10 centimètres en Haute Belgique. La neige fondante fera même place à de la neige en soirée, même en Basse Belgique, à partir du nord-ouest du territoire. On annonce des températures entre 1 et 3°C, avant que celles-ci descendent sous zéro durant la nuit.

Dès ce vendredi, des averses de neige feront place à des chutes de neige fondante tout au long de la journée On annonce des températures entre -2°C et 3°C. Les plaques de glace seront également nombreuses durant la nuit.

Et malgré le retour des éclaircies la semaine prochaine, dès lundi, on annonce des températures négatives et un gel généralisé.