Hamoir: Catherine Lays condamnée à 4 ans de prison pour le kidnapping de ses enfants, dont le fils du footballeur Mathieu Cornet

En juin 2015, Catherine Lays a pris la poudre d’escampette, avec un complice, au volant d’une Kia Sportage, en direction...du Sénégal ! Jusque là, rien d’incroyable, si ce n’est qu’elle a emmené ses deux enfants Eliot (né de sa relation avec le footballeur professionnel Mathieu Cornet, l’actuel attaquant de Roulers et ancien joueur de Huy) et Maëlle (née d’une précédente union), âgés respectivement de 6 et 12 ans aujourd’hui, avec elle, et sans autorisation des papas. Le tribunal l’a condamnée, ce mercredi, à une peine de quatre ans de prison, avec un sursis probatoire pour la moitié.

