Wiers: Ils voulaient voler dans la buvette

Trois jeunes en état d’ivresse avaient encore soif et ont voulu se servir dans la buvette du club de foot. Les deux hommes sont bien connus des autorités judiciaires. Nicolas et Kenny ont déjà été condamnés plusieurs fois pour pour vols, ils sont donc en état de récidive, et ils sont soupçonnés d’avoir commis d’autres vols qualifiés dans la région lors du dernier trimestre de l’année 2016. Détenu, Nicolas ne conteste pas la tentative de vol. «On s’est arrêté là par hasard. On a essayé de tirer sur la porte de la buvette et Kenny a utilisé un tournevis», raconte le jeune homme. «C’était stupide, j’avais trop fêté la Saint-Eloi», poursuit ce papa de trois enfants qui a aussi été condamné à 12 mois de prison pour un trafic de produits stupéfiants. Il sollicite une peine de travail car les deux précédentes ont été réalisées. Il reviendra la semaine prochaine pour une autre affaire.

Quant à Gwendoline, elle est inconnue de la justice mais c’est dans sa voiture que ce petit monde a été interpellé. Après douze années de vie commune avec un homme, elle s’est séparée et s’est mise à fréquenter les deux délinquants. Si elle ne risque pas une grosse peine, elle craint que sa voiture soit confisquée.

Tout ce petit monde reviendra en mai car le tribunal souhaite analyser tous les dossiers dans lesquels ils sont impliqués, «car le parcours de délinquance des deux hommes est indéniable».