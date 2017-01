Van der Valk prospecte à Tournai

En mai 2015, le groupe Van der Valk déposait ses valises à quelques kilomètres de la cité des cinq cloches, à Mons très exactement. Cet hôtel 4 étoiles était le dixième du groupe néerlandais en Belgique, le quatrième en Wallonie. Alors pourquoi pas un hôtel Van der Valk à Tournai ? Le projet est en cours comme nous le confie David Dille, responsable de l’hôtel carolo du groupe : « Le groupe Van der Valk est toujours à la recherche de nouveaux projets. La Wallonie est une partie du pays qui est très importante pour nous, en témoignent nos récentes nouvelles implantations ou les projets en cours. La région Tournaisienne nous intéresse fortement également, il y a plusieurs pistes qui sont examinées pour l’instant dans la région de Tournai. Il m’est cependant impossible aujourd’hui de vous donner plus de détails sur l’avancement de ces négociations ». Pour l’heure, une piste se dégage du côté de Ramegnies-Chin pour la construction d’un hôtel du groupe. Il y a plusieurs terrains qui pourraient convenir près de la concession Peugeot. L’échevin de l’Urbanisme, Robert Delvigne, confirme les contacts avec le groupe Van der Valk, sans donner plus de détails.

Près des axes routiers

« Il est vrai que le groupe hollandais cherche une implantation sur Tournai. Mais c’est le cas d’autres groupes hôteliers également », précise l’échevin tournaisien. Concernant Ramegnies-Chin l’échevin ne confirme pas clairement, mais reconnaît que le groupe préfère toujours s’installer à proximité des grands axes comme ce serait le cas à Ramegnies-Chin avec les montées d’autoroute vraiment très proches.

La famille Van der Valk, qui a commencé à construire ses hôtels voilà 80 ans environ au départ des Pays-Bas, possède 100 hôtels dans le monde. Tout a démarré aux Pays-Bas avec une croissance importante ces dernières années dans de nombreux pays. En Allemagne, le groupe compte 16 implantations, mais il y en a aussi en France, en Espagne, en Amérique et de plus en plus en Belgique puisqu’il est présent dans dix villes.